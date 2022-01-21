Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı! Umut Evirgen koruma ekibi ile soluğu sevgilisinin yanında aldı
Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı! Umut Evirgen koruma ekibi ile soluğu sevgilisinin yanında aldı. Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca tekme atan bir genç küfürler savurdu. Ünlü oyuncu olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Sevgilisi Umut Evirgen de hemen ünlü oyuncunun yanına koştu ve güvenliği için koruma ekibi görevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde 'Aşıklar Şehri' Paris'e tatile giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in evlenecekleri iddia edilirken ayrıldıkları iddia edilmişti. Bu olayın ikiliyi yeniden bir araya getirdiği söyleniyor.
21.01.2022 09:19
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:31
Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı! Umut Evirgen koruma ekibi ile soluğu sevgilisinin yanında aldı...
Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.