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Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın operasyon geçirdiği hastaneden ise açıklama geldi.

10.10.2020 15:33 - Son Güncelleme: 10.10.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





