Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın operasyon geçirdiği hastaneden ise açıklama geldi.

10.10.2020 15:33 - Son Güncelleme: 10.10.2020 15:33
Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya, bu kez 'estetik' iddiası ile adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Seranay Sarıkaya'nın gizli yaptırdığı estetik operasyonunun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını 'Seren Kaya' olarak bildirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastaneden ise açıklama geldi.

Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

Başhekim, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 7 Ekim Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında 'sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı' şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur."

Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

SİZ ONU BİR DE BÖYLE GÖRÜN

Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı.

Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı? Silikon taktırdığı iddia edilen Serenay için açıklama...

29 yaşındaki oyuncunun bu pozları hangi yıla ait bilinmiyor. ﻿﻿

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...
Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...