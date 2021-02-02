Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz bilmecesinde şok hamle sonrası son nokta! Küs değiller ama...
Yılan hikayesine dönen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinde ayrılık haberi ilk Cem Yılmaz'dan gelmişti. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 18 yaş büyük eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımını beğenen Serenay Sarıkaya, akıllarda 'Yeniden birlikteler mi?' sorusunu bırakmıştı. Ardından Etiler'De görüntülenen Yılmaz, 'Küsmedik ki barışalım' açıklaması ile dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından Bebek'te bakım sonrası görüntülenen 'Serenay Sarıkaya,Cem Yılmaz'la barıştı mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi...
ŞOK HAMLE SONRASI SON NOKTA SERENAY'DAN!
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade etti. 29 yaşındaki oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.
SERENAY'IN YENİ PROJESİ
Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıkladı."Biraz dışarıdaydım, dinlendim. Ufak ufak hazırlıklar başladı. O yüzden gidip geliyorum buralara. 'Bergen' projesini askıya almak zorunda kaldık. Başka gelişen işler var, onun için hazırlanıyoruz. Dijital için bir proje var ama çok başındayız. Benim de dayanacak gücüm kalmadı, hemen çalışmak istiyorum, setleri epey özledim."
"AŞI YAPTIRACAĞIM"
Sarıkaya "Setleri güvenli buluyor musunuz?" sorusu üzerine gerekirse aşı yaptıracağını belirterek, "Tabii tehlike hala devam ediyor, o yüzden herkesin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Biz de normalleşmeyi bekliyoruz. Aşı neden olmasın? Onsuz çalışamayacak duruma geleceksek tabii ki olabilir" dedi.
YILAN HİKAYESİNDE NELER YAŞANDI?
Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile kafa karıştıran aşkında son durum merak ediliyor. 'Yılan hikayesine döndü' dedirten Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinde geçtiğimiz cuma günü Sarıkaya'nın ekim ayında ayrıldığı sevgilsi Yılmaz'ın son paylaşımını beğenmesi kafaları karıştırdı.