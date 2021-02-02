Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz bilmecesinde şok hamle sonrası son nokta! Küs değiller ama...

ŞOK HAMLE SONRASI SON NOKTA SERENAY'DAN!

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade etti. 29 yaşındaki oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.