Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Serenay Sarıkaya, firmanın Bodrum Yalıkavak'taki mağaza açılışına katıldı. Derin dekolteli beyaz mini elbisesi ile davette boy gösteren Sarıkaya'nın tarzı ise sosyal medyaya damga vurdu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan beyaz minisi…
01.07.2021 01:58
- Son Güncelleme: 01.07.2021 01:58