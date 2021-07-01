Vav TV İzle

Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Serenay Sarıkaya, firmanın Bodrum Yalıkavak'taki mağaza açılışına katıldı. Derin dekolteli beyaz mini elbisesi ile davette boy gösteren Sarıkaya'nın tarzı ise sosyal medyaya damga vurdu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan beyaz minisi…

01.07.2021 01:58 - Son Güncelleme: 01.07.2021 01:58
Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Serenay Sarıkaya, firmanın Bodrum Yalıkavak'taki mağaza açılışına katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Daha önce marka için verdiği iddialı pozlarla gündeme gelen oyuncu, bu kez davette giydiği beyaz elbisesi ile çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Derin dekolteli beyaz mini elbisesi ile davette boy gösteren Sarıkaya'nın tarzı ise sosyal medyaya damga vurdu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı.

Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Sosyal medya kullanıcıları, "Tam yaz elbisesi, güzel tercih", "Ne giyse yakışıyor", "Bayıldım, harika görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi ile nefes kesti! Reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı tarzıyla çok konuşuldu

Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncunun ayakkabı tercihini beğenmediğini dile getirdi.