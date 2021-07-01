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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Biricik'in tatil pozu kısa sürede yoğun ilgi görerek adeta sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan o pozu…

01.07.2021 01:27 - Son Güncelleme: 01.07.2021 01:27
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle güneşlenirken çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Biricik'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte başta Burcu Biricik'in bikinili paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Tuba Büyüküstün