Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz vermeye doyamadı! Giyinme odasından paylaştı gömleğinin içine hiçbir şey giymeyince...
Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz vermeye doyamadı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ayna karşısında verdiği pozlara bir yenisini daha ekledi. Giyinme odasında paylaşımda bulunan Sarıkaya'nın zebra desenli gömleği ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Sarıkaya, gömleğinin içine hiçbir şey giymeyince ise fazla iddialı bulunarak eleştirildi. İşte Seranay Sarıkaya'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
07.09.2021 20:35
- Son Güncelleme: 07.09.2021 20:35
Sosyal medyayı aktif kullanan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Serenay Sarıkaya'nın tarzına tam not verdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncuyu rüküş buldu.