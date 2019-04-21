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Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı sağ gösterip sol vurdu!

Serenay Aktaş, geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı ile Karaköy'de bir restaurantta baş başa yemek yerken görüntülendi. Çiftin kahkahalarla dolu romantik yemeği tam 4 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ile adı aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı'nın Serenay Aktaş ile görüntülenmesi kafaları karıştırdı derken, Sabancı yemek çıkışında, "Arkadaşlar her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşuruz'' deyip hızla VIP minibüsüne bindi.

21.04.2019 14:27 - Son Güncelleme: 21.04.2019 14:38
Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı: Güzel bir karar aldık...

SERENAY AKTAŞ SABANCI AİLESİNE GELİN Mİ OLUYOR?

Hakan Sabancı, önceki akşam Karaköy'de bir restaurantta oyuncu Serenay Aktaş ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ile New York'ta buluştuğu söylenen Hakan Sabancı, adeta sağ gösterip sol vurdu.

Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı: Güzel bir karar aldık...

Hakan Sabancı, adı bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Serenay Aktaş'la Karaköy'de baş başa yemek yedi.

Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı: Güzel bir karar aldık...

Çiftin sohbet ve kahkaha dolu gecesi yaklaşık 4 saat sürdü. Hakan Sabancı fotoğraflarının çekildiğini fark edince masasını değiştirdi.

Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı: Güzel bir karar aldık...

Restoranın iç bölümüne geçtiler. Çıkışta ayrıldılar.

Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı: Güzel bir karar aldık...

"GÜZEL BİR KARAR ALDIK"

Hakan Sabancı ısrarlı sorular üzerine ''Arkadaşlar her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşuruz'' deyip hızla VIP minibüsüne bindi.

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