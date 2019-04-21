Serenay Aktaş Sabancı ailesine gelin mi oluyor? Hakan Sabancı sağ gösterip sol vurdu!

Serenay Aktaş, geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı ile Karaköy'de bir restaurantta baş başa yemek yerken görüntülendi. Çiftin kahkahalarla dolu romantik yemeği tam 4 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ile adı aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı'nın Serenay Aktaş ile görüntülenmesi kafaları karıştırdı derken, Sabancı yemek çıkışında, "Arkadaşlar her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşuruz'' deyip hızla VIP minibüsüne bindi.

21.04.2019 14:27 - Son Güncelleme: 21.04.2019 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





