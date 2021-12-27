Seren Serengil'in son hali merak ediliyordu ekranlara döndü itirafları peş peşe sıraladı: "Altıma ediyordum, nefes alamıyordum"

"ALT MİDEYİ BULMAK İÇİN 45 DAKİKA UĞRAŞDIK"

Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik konuyla ilgili şunları söyledi: "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik."