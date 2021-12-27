Seren Serengil'in son hali merak ediliyordu ekranlara döndü itirafları peş peşe sıraladı: "Altıma ediyordum, nefes alamıyordum"
Seren Serengil'in son hali merak ediliyordu... Ölümün eşiğinden dönen Seren yeniden ekranlarda! Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Seren Serengil zor günleri geride bıraktı. Ekranlara geri dönen Serengil, yaşadığı süreci anlattı."İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada" diyen Seren Serengil, itirafları peş peşe sıraladı. İşte Seren Serengil'in son hali ve yaşadığı o zorlu süreç...
"ALTIMA EDİYORDUM, NEFES ALAMIYORDUM"
Son hali merak edilen Seren Serengil ekranlara döndü, itirafları peş peşe sıraladı. Mide küçültme ameliyatı olan ve bu ameliyattan sonra 67 kiloyken bir daha ameliyat olup sağlığından olan Seren Serengil'in 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti.
50 yaşındaki Seren Serengil bir süre önce riskli bir ameliyat geçirmişti. Sağlığı için bu ameliyata giren Serengil eski doktorunu suçlayıp alt midesinin bulunamadığını da söylemişti.
"DÜŞÜP BAYILIYORDUM"
Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil o günlere dair konuştu. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşan Seren Serengil günler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programında yer aldı.
SEREN SERENGİL'İN SON HALİ
Doktoruyla beraber canlı yayında olan Seren Serengil zor günleriyle ilgili "Sizler benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Altıma ediyordum ben. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. En son nefes alamıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım" dedi.
"ALT MİDEYİ BULMAK İÇİN 45 DAKİKA UĞRAŞDIK"
Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik konuyla ilgili şunları söyledi: "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik."