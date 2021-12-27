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Haberler Magazin Arzum Onan'ın annesini gören hayran kaldı 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan'ın annesini gören hayran kaldı 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan'ın annesini gören hayran kaldı 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmedi. Ünlü oyuncu Arzum Onan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey yarışması ile hayatımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak... 1996 yılında Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştiren ve Can adında bir evladı olan Arzum şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın annesini gören 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmiyor. İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan...

27.12.2021 15:36 - Son Güncelleme: 27.12.2021 15:50
Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

'GENLERDEN GELEN GÜZELLİK'

Arzum Onan'ın annesini gören hayran kaldı 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmedi! Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi.

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Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu.

Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

En önemlisi, hayatının aşkı Mehmet Aslantuğ'la da orada tanıştı. 1996 yılında evlenen çift, o günden bu yana sanat dünyasının örnek gösterilen ve gıpta edilen bir çifti olarak hayatlarını sürdürüyor.

Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Can adında bir evladı olan Arzum Onan, ailesi ile gündemde. Özellikle de annesiyle...

Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan'ın annesini gören, güzelliğine hayran kalıyor.

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