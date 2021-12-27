Arzum Onan’ın annesini gören hayran kaldı ’genlerden gelen güzellik’ demeden geçmedi! İşte tescilli güzel Arzum Onan ve annesi Serap Onan

'GENLERDEN GELEN GÜZELLİK'

Arzum Onan'ın annesini gören hayran kaldı 'genlerden gelen güzellik' demeden geçmedi! Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi.