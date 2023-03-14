Seren Serengil'den Reha Muhtar hamlesi: "Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum" Olaylı davada gözü kara bir şekilde Muhtar'ı savunmuştu
Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur bir süredir birbirleriyle hukuki bir savaş halinde... Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Sonrasında Kızına uyguladığı şiddetle gündeme gelen Reha Muhtar'ın ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu. Bu süreçte Seren Serengil, Reha Muhtar'a destek paylaşımlarında bulunmuştu. Aylar sonra Seren Serengil'den Deniz Uğur'la birlikte bir paylaşım gelince kafalar karıştı. Bakın o paylaşımda neler yazıyordu.
Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.
Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.
Son olarak oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açmıştı. Deniz Uğur, şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulunmuştu.