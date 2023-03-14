Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: "Sana ne olmuş"
Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medyada, "Sana ne olmuş" yorumları yapıldı. Ankara'daki bir mekanda konser veren Deniz Seki, son haliyle gündemde. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor, uyguladığı 'photoshop'larla ise ti'ye alınıyordu. İşte aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali...
14.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:33
"SANA NE OLMUŞ"
Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medyada, "Sana ne olmuş" yorumları yağdı.
Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali görenleri şaşırttı.