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Haberler Magazin Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: "Sana ne olmuş"

Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: "Sana ne olmuş"

Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medyada, "Sana ne olmuş" yorumları yapıldı. Ankara'daki bir mekanda konser veren Deniz Seki, son haliyle gündemde. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor, uyguladığı 'photoshop'larla ise ti'ye alınıyordu. İşte aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali...

14.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:33
Deniz Seki’nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: Sana ne olmuş

"SANA NE OLMUŞ"

Deniz Seki'nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medyada, "Sana ne olmuş" yorumları yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki’nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: Sana ne olmuş

Ankara'daki bir mekanda sahneye çıkan Deniz Seki son haliyle gündemde.

Deniz Seki’nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: Sana ne olmuş

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali görenleri şaşırttı.

Deniz Seki’nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: Sana ne olmuş

Instagram hesabından sık sık sık photoshoplu fotoğraflarını paylaşan Seki, sahnedeki haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Seki’nin gerçek halini görenler şaşkına döndü! Photoshop gitti kilolar ortaya çıktı sosyal medya: Sana ne olmuş

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düştüğünü ifade eden ünlü şarkıcı Deniz Seki,'nin filtre ve photoshop'suz halini gören yorum yapmadan geçmedi.

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