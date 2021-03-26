Seren Serengil yine alay konusu oldu! "Photoshop'la kafa ve bel inceltmekten duvarlar yamulmuş yine"

Seren Serengil'in Instagram paylaşımını görenler "Photoshop'la kafa ve bel inceltmekten duvarlar yamulmuş yine" yorumları yapıyor. Bilinçsiz mide ameliyatı sonrası 'dumping sendromu'na yakalanan ve 46 kiloya düşen Seren Serengil, bir süredir tedavi görüyordu. Aldığı iki buçuk kiloyu geri veren Serengil, hayatta kalmak için bol bol yiyip günde 16 ilaç içiyor. Bu sırada sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ve uyguladığı 'photoshop'larla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak beyaz bir tulumla takipçilerini karşısına çıktı. 49 yaşındaki Seren Serengil, yine photoshop'a başvurunca alay konusu oldu.

26.03.2021 18:30 - Son Güncelleme: 26.03.2021 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





