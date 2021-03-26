Seren Serengil yine alay konusu oldu! "Photoshop'la kafa ve bel inceltmekten duvarlar yamulmuş yine"
Seren Serengil'in Instagram paylaşımını görenler "Photoshop'la kafa ve bel inceltmekten duvarlar yamulmuş yine" yorumları yapıyor. Bilinçsiz mide ameliyatı sonrası 'dumping sendromu'na yakalanan ve 46 kiloya düşen Seren Serengil, bir süredir tedavi görüyordu. Aldığı iki buçuk kiloyu geri veren Serengil, hayatta kalmak için bol bol yiyip günde 16 ilaç içiyor. Bu sırada sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ve uyguladığı 'photoshop'larla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak beyaz bir tulumla takipçilerini karşısına çıktı. 49 yaşındaki Seren Serengil, yine photoshop'a başvurunca alay konusu oldu.
"Eğer tedavi olmazsam yazı göremem" diyerek hayranlarını korkutan Serengil, bir süredir tedavi görüyordu. Özel serum takviyeleriyle tedavi gören Seren Serengil, iki buçuk kilo almış ve durumunun iyiye gittiğini söylemişti. Ancak 49 yaşındaki sunucu, birkaç gün önce "Tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor" demişti. Hayatta kalmak için kilo alması gereken Serengil, bunun için elinden ne geliyorsa yapmaya başladı.
Şarkıcı, önceki akşam nişanlısı Mustafa Tohma'nın hazırladığı etli dürüm ve patates kızartmasını yedi. Ünlü sunucu, dün sabah da kendisi için jambonlu ve incirli olmak üzere iki dev sandviç yedi. Serengil, günde de tam 16 adet ilaç içtiğini açıklayarak herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kilo almak için bolca karbonhidratın yanı sıra kırmızı et de tüketmeye özen gösteren Seren Serengil, sabahları ise ceviz, bal ve tereyağı yemeyi ihmal etmiyor.