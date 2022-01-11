Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Uzi'ye veto! Sevgilisini beğenmedi kızına resti çekti: "Eğer ilişkin devam ederse..."
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Uzi'ye veto! Sevgilisini beğenmedi, kızına resti çekti. Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki'nin, annesi Havva Öztel'den veto yediği ortaya çıktı. İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzı Aleyna Tilki'nin annesini rahatsız etmiş ve bu yüzden ilişkiye onay vermiyormuş. Hatta öyle ki Havva Öztel, kızına resti bile çekmiş, bakın ne demiş...
"EĞER İLİŞKİN DEVAM EDERSE..."
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Uzi'ye veto! Sevgilisini beğenmedi kızına resti çekti.
Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun değilmiş.
İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.