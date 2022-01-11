Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Uzi'ye veto! Sevgilisini beğenmedi kızına resti çekti: "Eğer ilişkin devam ederse..."

İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.