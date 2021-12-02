Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Seyhan Soylu açıklamasında "Seren'in kavgalı olarak ayrıldığı eşinin de bu duruma üzüldüğü haberleri geliyor kulağıma. Seren'in hayatındaki en büyük aşkıdır Yaşar İpek ve halen de aşık. Bana bunu itiraf etti. Seren Serengil aşkından dolayı ekranda olmasının sebebi bu" dedi.