Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...
Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren Serengil'in olaylı evliliği yüzünden o dönem bebeğini düşürdüğü ileri sürülmüştü... İki yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil günden güne eriyor. Serengil'in eski dostu bu süreç gündemdeyken Yaşar İpek hakkında ilginç bir iddiada bulundu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın detayları...
02.12.2021 13:32
- Son Güncelleme: 02.12.2021 14:11
Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren sunucu Seren Serengil'in o dönem evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğini düşürdüğü ileri sürülmüştü...
Dumping Sendromu'yla mücadele eden Seren Serengil, 44 kiloya kadar düştü. Serengil, gün geçtikçe durumunun kötüye gittiğini açıklamış ve yanlış ameliyat olduğunu itiraf etmişti. Bu konu gündemdeyken Seren Serengil'in eski dostu Seyhan Soylu ilginç iddialarda bulundu.
Sisi açıklamasının devamında "Yaşar İpek bu süreçte her anlamda yanındayım mesajı atmış" iddiasında bulundu.