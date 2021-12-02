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Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren Serengil'in olaylı evliliği yüzünden o dönem bebeğini düşürdüğü ileri sürülmüştü... İki yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil günden güne eriyor. Serengil'in eski dostu bu süreç gündemdeyken Yaşar İpek hakkında ilginç bir iddiada bulundu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın detayları...

02.12.2021 13:32 - Son Güncelleme: 02.12.2021 14:11
Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren sunucu Seren Serengil'in o dönem evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğini düşürdüğü ileri sürülmüştü...

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Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Dumping Sendromu'yla mücadele eden Seren Serengil, 44 kiloya kadar düştü. Serengil, gün geçtikçe durumunun kötüye gittiğini açıklamış ve yanlış ameliyat olduğunu itiraf etmişti. Bu konu gündemdeyken Seren Serengil'in eski dostu Seyhan Soylu ilginç iddialarda bulundu.

Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Seyhan Soylu açıklamasında "Seren'in kavgalı olarak ayrıldığı eşinin de bu duruma üzüldüğü haberleri geliyor kulağıma. Seren'in hayatındaki en büyük aşkıdır Yaşar İpek ve halen de aşık. Bana bunu itiraf etti. Seren Serengil aşkından dolayı ekranda olmasının sebebi bu" dedi.

Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Sisi açıklamasının devamında "Yaşar İpek bu süreçte her anlamda yanındayım mesajı atmış" iddiasında bulundu.

Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek hakkında bomba iddia! Yaşam mücadelesi veren Seren bebeğini düşürmüştü...

Sisi Serengil'in yeni sevgilisi Mustafa'yı ise Dadı dizisindeki Gülben Ergen-Haldun Dormen ilişkisine benzetti.

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