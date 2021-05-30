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Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren bikinili pozuyla yine ti'ye alındı: 'Hangi bacağın orijinal?'

Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! 50 yaşındaki Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 2016 yılında mide ameliyatı geçiren ve hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düştü. Şu sıralar evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler tatilinde olan Serengil Instagram pozlarıyla sosyal medyanın diline düşmeye devam ediyor. Havuzda sevimli dostu ile poz veren Seren Serengil'e, 'Zaten çok zayıfsın yapmasan mı artık', 'Hangi bacağın orijinal olan?' şeklinde yorumlar yağdı.

30.05.2021 12:28 - Son Güncelleme: 30.05.2021 12:31
Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren yine alay konusu oldu: 'Hangi bacağın orijinal olan?'

'PHOTOSHOP'TAN VAZGEÇMİYOR!

Bir deri bir kemik kalan Seren yine alay konusu oldu. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan 50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren yine alay konusu oldu: 'Hangi bacağın orijinal olan?'

Geçirdiği mide ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü.

Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren yine alay konusu oldu: 'Hangi bacağın orijinal olan?'

Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı Maldivler tatili ile moral depoladı.

Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren yine alay konusu oldu: 'Hangi bacağın orijinal olan?'

Maldivler tatilinde çektiği bikinili ve mayolu pozlarını paylaşmaya doyamayan Seren Serengil photoshopu abartınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren bikinili pozuyla yine ti'ye alındı: 'Hangi bacağın orijinal?'

Sevimli dostu ile havuz pozuna da photoshop uygulayan Seren Serengil'e "Hangi bacağın orijinal olan?" yorumları yapıldı.