Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! Bir deri bir kemik kalan Seren bikinili pozuyla yine ti'ye alındı: 'Hangi bacağın orijinal?'

Seren Serengil 'photoshop'tan vazgeçmiyor! 50 yaşındaki Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 2016 yılında mide ameliyatı geçiren ve hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düştü. Şu sıralar evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler tatilinde olan Serengil Instagram pozlarıyla sosyal medyanın diline düşmeye devam ediyor. Havuzda sevimli dostu ile poz veren Seren Serengil'e, 'Zaten çok zayıfsın yapmasan mı artık', 'Hangi bacağın orijinal olan?' şeklinde yorumlar yağdı.

30.05.2021 12:28 - Son Güncelleme: 30.05.2021 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





