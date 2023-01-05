Seren Serengil Hadise-Reza Zarrab aşkı ifşası sonrası adliyede! Hadise şikayetçi olunca Ebru Gündeş'i tanık gösterdi İbrahim Tatlıses bombası sonrası...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, bu kez adliyede ifade verdi.
Şarkıcı Hadise bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine Seren Serengil bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade verdi. Serengil'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.
"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"
Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi.
Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi. Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrıldı.
TATLISES BOMBASINI PATLATTI
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında yine bir Hadise bombası patlattı. Her şey İbrahim Tatlıses'in Dua Lipa paylaşımıyla başladı. İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaşmıştı.