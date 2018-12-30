Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)
Serel Yereli, sosyal medya hesabından 2018 yılının muhasebesini yaptı. Yereli, 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu... İşte Serel Yereli'nin 2018 itirafları...
Aceleyi bırakıp kendime zaman tanıdığım, beklentilerimi sıfırlayıp, içimden geleni, ama gerçekten içimden geleni yani hırsımın aç gözlülüğümün sabırsızlığımın bana verebileceği kısa vadeli hazlara hizmet etmek için bir şey yapmanın değil, sadece inandığım şey için çabalayıp gerisini akışa, yani her zaman benden daha büyük ve daha yaratıcı olan akışa bıraktığım, inandığım yolda gidip gerisini Allah'a havale etmenin rahatlığını anladım.
Eğer yaptığım şey beni ruhsal anlamda yoruyorsa ait olmadığım bir yolda olduğumu ve bu yolun sonundaki hiç bir "ödülün" beni ulaşmak için tüm zamanımı harcadığım mutluluğa götürmeyeceğini, çok klişe ama sonuca değil yola odaklanmanın güzelliğini, kendini en cesur sanan varlığın bile bu korku imparatorluğunda her an korkusunu farkında olup onunla baş etmesi gerektiğini ve gerçekten en önemlisi her an ama her an şükredilecek ne kadar fazla şey olduğunu ama aynı zamanda bu şükredilecek şeylerin bana bahşedilmiş gerçeklik olduğunu…