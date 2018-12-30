Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

Serel Yereli, sosyal medya hesabından 2018 yılının muhasebesini yaptı. Yereli, 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu... İşte Serel Yereli'nin 2018 itirafları...

30 Aralık 2018 Pazar, 18:29:45 Güncelleme: 18:46:22
Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

İngiltere'de müzik eğitimi almaya devam eden oyuncu-şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya hesabından 2018 yılının muhasebesini yaptı. Yereli, 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu...

Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

"Teoride bildiğimi sandığım her şeyi pratikte öğrenince aslında ne kadar cahil olduğumu anladım" sözleriyle giriş yapan Sereli'nin o açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

Bu cehaletten bir kaçışım olmadığını, ne kadar çok görürsem o kadar az bildiğimi, dünyanın her zaman benden daha büyük olacağını, bu yüzden ona meydan okumak yerine onu kendi kapasitemce anlamaya çalışıp onunla birlikte büyüme fikriyle barışırsam daha çok kendim olabileceğimi anladım.

Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

Aceleyi bırakıp kendime zaman tanıdığım, beklentilerimi sıfırlayıp, içimden geleni, ama gerçekten içimden geleni yani hırsımın aç gözlülüğümün sabırsızlığımın bana verebileceği kısa vadeli hazlara hizmet etmek için bir şey yapmanın değil, sadece inandığım şey için çabalayıp gerisini akışa, yani her zaman benden daha büyük ve daha yaratıcı olan akışa bıraktığım, inandığım yolda gidip gerisini Allah'a havale etmenin rahatlığını anladım.

Serel Yereli'den 2018 itirafları (Serel Yereli 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu)

Eğer yaptığım şey beni ruhsal anlamda yoruyorsa ait olmadığım bir yolda olduğumu ve bu yolun sonundaki hiç bir "ödülün" beni ulaşmak için tüm zamanımı harcadığım mutluluğa götürmeyeceğini, çok klişe ama sonuca değil yola odaklanmanın güzelliğini, kendini en cesur sanan varlığın bile bu korku imparatorluğunda her an korkusunu farkında olup onunla baş etmesi gerektiğini ve gerçekten en önemlisi her an ama her an şükredilecek ne kadar fazla şey olduğunu ama aynı zamanda bu şükredilecek şeylerin bana bahşedilmiş gerçeklik olduğunu…

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