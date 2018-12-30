Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 31 Aralık
Müge Anlı her geçen gün başarıdan başarıya imza atıyor. Hafta içi Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, faili meçhul cinayetler ve kayıpları büyük bir titizlikle ortaya çıkartan araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın hangi üniversiteden mezun olduğunu biliyor musunuz? İşte Müge Anlı'nın mezuniyet töreninden fotoğraflar...
30 Aralık 2018 Pazar, 18:09:33 Güncelleme: 09:20:16
Nurseli İdiz
Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
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