Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 31 Aralık

Müge Anlı her geçen gün başarıdan başarıya imza atıyor. Hafta içi Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, faili meçhul cinayetler ve kayıpları büyük bir titizlikle ortaya çıkartan araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın hangi üniversiteden mezun olduğunu biliyor musunuz? İşte Müge Anlı'nın mezuniyet töreninden fotoğraflar...

30 Aralık 2018 Pazar, 18:09:33 Güncelleme: 09:20:16
Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 30 Aralık

Mehmet Ali Erbil

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğrencilik yaptı.

Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 30 Aralık

Gözde Kansu

Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.

Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 30 Aralık

Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.

Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 30 Aralık

Nurseli İdiz

Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.

25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.

Müge Anlı'nın üniversite mezuniyet töreninden fotoğraflar! İşte ünlülerin lise ve üniversitedeki halleri! 30 Aralık

Yaşar

Şarkıcı Yaşar, lise yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Özel Yeni Lise' mezunu olan şarkıcı fotoğrafın altına "Bugün nostalji günü" notunu düştü.

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