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Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozuyla olay oldu. İşte detaylar...

20.06.2023 17:10 - Son Güncelleme: 20.06.2023 17:10
Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli, yine olay yaratan bir paylaşıma imza attı.

Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu yine çayırda çimende verdiği bir pozla gündeme geldi.

Serel Yereli mavi mayosuyla çimenlere sere serpe uzandı! Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

İŞTE YERELİ'NİN O KARESİ

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