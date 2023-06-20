Deniz Uğur'un kızı Mina'dan babası Reha Muhtar'a videolu ifşa! 'Beni babama göndermeyin' dedi yaşadıkları tüyler ürpertti: "Öldürmeye..."

Deniz Uğur kızı Mina'nın babası Reha Muhtar hakkında çektiği videoyu yayınlayarak yardım istedi. Videoda Reha Muhtar'ın kızı, "Babamın yanında alkole alıştım, okula sarhoş gidiyordum. Akıl hastanesine bile gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Ben babamın yanına gitmek istemiyorum" diyor.