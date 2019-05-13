Serdar Peçen, oyuncu sevgilisi Yeşim Gül'ü barışmaya ikna edemeyince intihar etti! Yeşim Gül kimdir?

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen intihar ederek hayatına son verdi. Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. Barışmak için ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak hayatına son verdi. Acı haberin ardından ünlü oyuncu Yeşim Gül ve Serdar Peçen'in kim olduğu merak edildi.

13.05.2019 09:24 - Son Güncelleme: 13.05.2019 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





