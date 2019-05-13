Serdar Peçen, oyuncu sevgilisi Yeşim Gül'ü barışmaya ikna edemeyince intihar etti! Yeşim Gül kimdir?
Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen intihar ederek hayatına son verdi. Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. Barışmak için ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak hayatına son verdi. Acı haberin ardından ünlü oyuncu Yeşim Gül ve Serdar Peçen'in kim olduğu merak edildi.
İstanbul'da 53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, meslektaşı Serdar Peçen (28) ile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli aşkı Serdar'dan kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken genç, sevgilisine parayı verdi. Ancak daha sonra krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca Gül, genç adamı terk etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar, geçtiğimiz Cuma günü ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine konuşmak için gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, camdan atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
YEŞİM GÜL KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.