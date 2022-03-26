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Serdar Ortaç'ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

Serdar Ortaç'ın bu görüntülerini görenler gözlerine inanamadı, dönüp tekrar tekrar bakmaktan kendisini alamadı... 52 yaşındaki ünlü şarkıcı son dönemde borçlarıyla ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Loughnan yüzünden evine gelen icranın borcunu bitirdiğini açıklayan Serdar Ortaç önceki akşam, Etiler'de sahne aldığı mekanın çıkışında görüntülendi. Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık görenlerin ağzını açık bırakırken nedeni merak konusu oldu.

26.03.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.03.2022 16:11
Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

Serdar Ortaç dün gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç, iddiaya göre aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdı. İşte o görüntüler...

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Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

Serdar Ortaç dün gece Etiler Sahne İstanbul'da verdiği konser sonrası kameralara takıldı. Aşırı derecede yorgun olan Ortaç yürümekte zorluk çekince yardımcıları koluna girdi.

Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

"POPUN KRALI BENİM"

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç "Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var, Gülşen var kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan'da kral, o da kral." dedi.

Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

AŞIRI SIVI TÜKETİMİNDEN ALTINA KAÇIRDI

Levent'teki stüdyosunu da satan Ortaç "Küçülmek için sattım, daha az masrafım olsun diye tamamen stüdyoyu kapattım" diye konuştu.

Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

tv 100'ün haberine göre; Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.

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