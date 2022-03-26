Serdar Ortaç'ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...
Serdar Ortaç'ın bu görüntülerini görenler gözlerine inanamadı, dönüp tekrar tekrar bakmaktan kendisini alamadı... 52 yaşındaki ünlü şarkıcı son dönemde borçlarıyla ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Loughnan yüzünden evine gelen icranın borcunu bitirdiğini açıklayan Serdar Ortaç önceki akşam, Etiler'de sahne aldığı mekanın çıkışında görüntülendi. Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık görenlerin ağzını açık bırakırken nedeni merak konusu oldu.
26.03.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.03.2022 16:11
Serdar Ortaç dün gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç, iddiaya göre aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdı. İşte o görüntüler...
Serdar Ortaç dün gece Etiler Sahne İstanbul'da verdiği konser sonrası kameralara takıldı. Aşırı derecede yorgun olan Ortaç yürümekte zorluk çekince yardımcıları koluna girdi.
tv 100'ün haberine göre; Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.