Serdar Ortaç’ın pantolonunun önünü görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Serdar! Altına mı kaçırdı? Önündeki ıslaklık...

"POPUN KRALI BENİM"

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç "Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var, Gülşen var kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan'da kral, o da kral." dedi.