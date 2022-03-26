Latif Doğan bakın aslen nereli çıktı herkes başka biliyordu meğer... İşte Latif Doğan'ın memleketi
Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in konuğu olarak izleyici karşısına çıkan Latif Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının yaşamı hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'a konuk olan Latif Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Doğan'ın seslendirdiği şarkılar büyük beğeni alırken ünlü şarkıcının hayatına dair tüm detaylarda aranan konulardan oluyor.
29 Nisan 1967 doğumlu Latif Doğan 54 yaşındadır. Henüz 11 yaşında darbuka çalarken müziğe başlayan Latif Doğan kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Ünü yayıldıkça bölgesel televizyonlara konuk olarak çağrıldı ve programlar sayesinde meşhur oldu. 1995-1998 yılları arasında iov programı yaptı. 2000'de ilk kaseti Oyun Havası ve ardından da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı.
Latif Doğan hakkında en çok merak edilen de memleketi oldu. İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.