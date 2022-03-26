Latif Doğan bakın aslen nereli çıktı herkes başka biliyordu meğer... İşte Latif Doğan’ın memleketi

29 Nisan 1967 doğumlu Latif Doğan 54 yaşındadır. Henüz 11 yaşında darbuka çalarken müziğe başlayan Latif Doğan kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Ünü yayıldıkça bölgesel televizyonlara konuk olarak çağrıldı ve programlar sayesinde meşhur oldu. 1995-1998 yılları arasında iov programı yaptı. 2000'de ilk kaseti Oyun Havası ve ardından da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı.