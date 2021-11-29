Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bornozlu karesi ile tam bir olay! Önce banyodan sonra yataktan paylaştı yorum yağdı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bornozlu karesi ile tam bir olay! Önce banyodan sonra yataktan paylaştı, takipçilerinden yorum yağdı. 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve 5 yıllık evliliklerini 2019'da sonlandıran ikiliden Chloe Loughnan Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Önce banyodan ardından da yataktan yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen İrlandalı güzele bakın! İşte Serdar Ortaç'ın 'şeytan görsün yüzünü' dediği eski eşi Chloe Loughnan'ın bornozlu fotoğrafı...
29.11.2021 10:50
- Son Güncelleme: 29.11.2021 10:55
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bornozlu karesi ile tam bir olay! Önce banyodan sonra yataktan paylaştı, takipçilerinden yorum yağdı.
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'da pozlarına devam ediyor. İrlandalı model iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir otelde kalıyor.
"BU GÜZEL YERE GERİ DÖNÜŞ ÇOK GÜZEL"
Chloe Loughnan, bu defa bornozla yatağa girdi. Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce yorum ve beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.
Chloe Loughnan eski eşini nafakasını uzun zamandır ödemediği için mahkemeye vermişti. Ortaç ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var'' demişti.