Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bornozlu karesi ile tam bir olay! Önce banyodan sonra yataktan paylaştı yorum yağdı

"BU GÜZEL YERE GERİ DÖNÜŞ ÇOK GÜZEL"

Chloe Loughnan, bu defa bornozla yatağa girdi. Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce yorum ve beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.