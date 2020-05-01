Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 5 yıl evli kaldığı İrlandalı Chloe Loughnan'dan 8 ay önce tek celsede boşanmıştı. Ani bir kararla biten evlilikle ilgili birden fazla iddia ortaya atılmış ancak ikili boşanma nedenine dair net bir açıklamada bulunmamıştı. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanma nedeni hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Serdar Ortaç'ın evliliği Chloe Loughnan'ın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden mi bitti? İşte detaylar...
01.05.2020 09:57
- Son Güncelleme: 01.05.2020 10:37
DİĞER GALERİLER