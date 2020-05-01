RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 5 yıl evli kaldığı İrlandalı Chloe Loughnan'dan 8 ay önce tek celsede boşanmıştı. Ani bir kararla biten evlilikle ilgili birden fazla iddia ortaya atılmış ancak ikili boşanma nedenine dair net bir açıklamada bulunmamıştı. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanma nedeni hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Serdar Ortaç'ın evliliği Chloe Loughnan'ın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden mi bitti? İşte detaylar...

01.05.2020 09:57 - Son Güncelleme: 01.05.2020 10:37
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 8 ay önce tek celsede boşanmıştı.

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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Posta'nın haberine göre; Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami'ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk'ün evinde kalırdı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Miami'nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Hatırlıyorsanız ikili, 14 Ekim 2018'de 'Miami Sea Spice' adlı kulübün 'happy hour' denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve'nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

İki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve'nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Bu dedikodular Serdar Ortaç'ın da kulağına gitmiş.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni Merve Şentürk mü? Şok iddia!

Serdar'ın, Chloe'den boşanma sebeplerinden birinin bu durum olduğu söyleniyor.

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