RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

Önce katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması ile hayatımıza girdi. Daha sonra Arka Sokaklar, Tozlu Yollar ve Payitaht Abdülhamid ve Dostlar Mahallesi gibi dizilerde boy gösterdi. Zaten Dostlar Mahallesi dizisinde de hayatının aşkı Alişan ile tanıştı. 30 yaşında Buse Varol şimdilerde minik oğluyla anneliğin keyfini sürüyor. Sosyal medyada da binlerce takipçisi olan ve her hareketi dikkatle incelenen Buse Varol'un bir erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

01.05.2020 10:06 - Son Güncelleme: 01.05.2020 10:06
Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'u görenler şaşıp kalıyor. Birbirilerine hiç benzemeyen iki kardeşi yan yana görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...
Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...
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