Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...

Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'u görenler şaşıp kalıyor. Birbirilerine hiç benzemeyen iki kardeşi yan yana görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin kardeşleri.