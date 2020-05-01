Buse Varol'un meğer bir de kardeşi varmış! Alişan'ın güzel eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan...
Önce katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması ile hayatımıza girdi. Daha sonra Arka Sokaklar, Tozlu Yollar ve Payitaht Abdülhamid ve Dostlar Mahallesi gibi dizilerde boy gösterdi. Zaten Dostlar Mahallesi dizisinde de hayatının aşkı Alişan ile tanıştı. 30 yaşında Buse Varol şimdilerde minik oğluyla anneliğin keyfini sürüyor. Sosyal medyada da binlerce takipçisi olan ve her hareketi dikkatle incelenen Buse Varol'un bir erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
01.05.2020 10:06
- Son Güncelleme: 01.05.2020 10:06
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