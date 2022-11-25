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Haberler Magazin Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti şarkıların söz prensesi... 10 Temmuz'da acilen ameliyata alınmıştı, Hülya Şenkul yaşam savaşını kaybetti. Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul'dan üzen haber geldi.

25.11.2022 16:19 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:21
Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! Hülya Şenkul 5 aylık yaşam savaşını kaybetti.

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Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Hülya Şenkul, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik zedelenmesi teşhisiyle, geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde Şişli Kolan Hastanesi'nde acilen ameliyata alınmıştı. Aylardır hastanede tedavi gören söz yazarı Hülya Şenkul, yaşam savaşını kaybetti.

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir Trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul önceki gün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Birçok ünlü şarkıcının söz ve bestesini yorumladığı şarkıların söz prensesi Hülya Şenkul, hayatını kaybetti. Şenkul'un ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

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