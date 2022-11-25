Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı! Sibel Can, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve daha nicelerini üzen haber! 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir Trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul önceki gün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.