Çocuktan Al Haberi'nin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler: "Nilgün Belgün'e benzemiş"
Çocuktan Al Haberi'nin güzeller güzeli sunucusu, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler tanıyamadı, "Nilgün Belgün'e benzemiş" , "Bambaşka biri olmuş" yorumları havada uçuştu. Miniklerin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sı, Avrupa Yakası'nın Selin'iydi... Yaşı merak edilen Evrim Akın'ın son hali sosyal medya gündeminde.
25.11.2022 15:59 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:10
"NİLGÜN BELGÜN'E BENZEMİŞ"
Çocuktan Al Haberi'nin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler, "Nilgün Belgün'e benzemiş" diyor.
Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile de kariyerinin zirvesine çıkmıştı.
Miniklerin Evrim ablası olarak hafızalarında kalan Evrim Akın bir hayli değişti. Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.