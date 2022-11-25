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Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler: "Nilgün Belgün'e benzemiş"

Çocuktan Al Haberi'nin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler: "Nilgün Belgün'e benzemiş"

Çocuktan Al Haberi'nin güzeller güzeli sunucusu, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler tanıyamadı, "Nilgün Belgün'e benzemiş" , "Bambaşka biri olmuş" yorumları havada uçuştu. Miniklerin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sı, Avrupa Yakası'nın Selin'iydi... Yaşı merak edilen Evrim Akın'ın son hali sosyal medya gündeminde.

25.11.2022 15:59 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:10
Çocuktan Al Haberi’nin Evrim ablası, Bez Bebek’in Nana’sıydı! Evrim Akın’ın son halini görenler: Nilgün Belgün’e benzemiş

"NİLGÜN BELGÜN'E BENZEMİŞ"

Çocuktan Al Haberi'nin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son halini görenler, "Nilgün Belgün'e benzemiş" diyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin Evrim ablası, Bez Bebek’in Nana’sıydı! Evrim Akın’ın son halini görenler: Nilgün Belgün’e benzemiş

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile de kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Çocuktan Al Haberi’nin Evrim ablası, Bez Bebek’in Nana’sıydı! Evrim Akın’ın son halini görenler: Nilgün Belgün’e benzemiş

Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Volkan'ın sevgilisi rolünde olan Akın oyunculuğa ve sunuculuğa devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Evrim ablası, Bez Bebek’in Nana’sıydı! Evrim Akın’ın son halini görenler: Nilgün Belgün’e benzemiş

Miniklerin Evrim ablası olarak hafızalarında kalan Evrim Akın bir hayli değişti. Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.

Çocuktan Al Haberi’nin Evrim ablası, Bez Bebek’in Nana’sıydı! Evrim Akın’ın son halini görenler: Nilgün Belgün’e benzemiş

Ekranlardan uzak olan ama Youtube'da çeşitli yayınlar yapan başarılı oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

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