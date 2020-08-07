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Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

İrlandalı Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç'ın yüzü bir kez daha gülmemiş ve ilişkisini kısa süre içerisinde noktalamıştı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ortaç, hayatında hiç kimseyi istemediğini ifade etmiş ancak ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür ile iş için bir araya gelebileceklerini ifade etmişti. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde Seçil Gür ile birlikte görüntülenen Ortaç, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

07.08.2020 15:11 - Son Güncelleme: 07.08.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





