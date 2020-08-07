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Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

İrlandalı Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç'ın yüzü bir kez daha gülmemiş ve ilişkisini kısa süre içerisinde noktalamıştı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ortaç, hayatında hiç kimseyi istemediğini ifade etmiş ancak ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür ile iş için bir araya gelebileceklerini ifade etmişti. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde Seçil Gür ile birlikte görüntülenen Ortaç, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

07.08.2020 15:11 - Son Güncelleme: 07.08.2020 15:23
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serdar Ortaç, boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açmış ancak kısa süre içerisinde bu ilişkiyi de noktalamıştı.

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Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

Serdar Ortaç, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark'da objektiflere takıldı. Gazetecilerin görüntü alması üzerine Seçil Gür uzaklaşmak isterken, ünlü popçu muhabirlerin sorularını yanıtlamayı tercih etti.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

"ASLINDA BİZ HİÇ AYRILMAMIŞTIK Kİ..."

"Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

"SEÇİL BENİM HER ŞEYİM"

"O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım alsında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

Seçil Gür'ü daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Ortaç, muhabirlere teşekkür ettikten sonra iki adım ileride yürüyen Seçil Gür'e yetişti.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile kaldığı yerden devam ediyor! 'Seçil benim her şeyim'

Markalar Sokağı'na çıkan Ortaç ve Gür, Zuma Restaurant'a geçerek baş başa akşam yemeği yedi.

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