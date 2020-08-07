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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Oya Okar. 34 yaşındaki başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar pek çok yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. 2005 yılında Şöhret adlı diziyle ekrana adım adan Oya Okar'ın yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz. Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar yıllar içerisinde yaşlanmak yerine gençlemiş. İşte başta Oya Okar olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

07.08.2020 14:48 - Son Güncelleme: 07.08.2020 14:48
Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Okar da dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncuyu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Arka Sokaklar Selin kim, Oya Okar kaç yaşında, Oya Okar'ın burcu ne' gibi merak edilenlerin yanıtını ararken Oya Okar'ın eski halini ve çocukluk fotoğrafını görünce şaştı kaldı.

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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

İşte başta Oya Okar olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

Müge Anlı

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

Müge Anlı ve Hülya Avşar

Televizyon hayatına magazin ile adım adan Müge Anlı,Hülya Avşar ile röportaj yaparken...

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

Kariyerinin başlarındaki Müge Anlı'nın o dönem henüz Kaya Çilingiroğlu ile evlenmemiş Hülya Avşar'ın bu görüntüleri çok konuşuldu.

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