Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe adeta gençleşmiş

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Okar da dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncuyu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Arka Sokaklar Selin kim, Oya Okar kaç yaşında, Oya Okar'ın burcu ne' gibi merak edilenlerin yanıtını ararken Oya Okar'ın eski halini ve çocukluk fotoğrafını görünce şaştı kaldı.