Serdar Ortaç bu kez kantarın topuzunu kaçırdı "Eski karım iki tane göğsü var diye..." Canlı yayında ağzına gelen her şeyi söyledi tepki çekti

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç bu kez ayar fena halde kaçırdı. Yaptığı yayınlar nedeniyle meslektaşı Sinan Akçıl'ın da tepkisini çeken Serdar Ortaç bu kez akıllara zarar açıklamalara imzasını attı. Eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan Serdar Ortaç, ardından öyle ifadeler kullandı ki sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte detaylar...