Serdar Ortaç bu kez kantarın topuzunu kaçırdı "Eski karım iki tane göğsü var diye..." Canlı yayında ağzına gelen her şeyi söyledi tepki çekti

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç bu kez ayar fena halde kaçırdı. Yaptığı yayınlar nedeniyle meslektaşı Sinan Akçıl'ın da tepkisini çeken Serdar Ortaç bu kez akıllara zarar açıklamalara imzasını attı. Eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan Serdar Ortaç, ardından öyle ifadeler kullandı ki sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte detaylar...
Sık sık yaptığı canlı yayınlarda, takipçileriyle dertleşiyor Serdar Ortaç. Kimi zaman isyan ediyor, kimi zaman dertleşiyor kimi zaman da birbirinden sivri açıklamalara imzasını atıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında herkesi şoke etmişti Ortaç, Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırtmıştı.
DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI
Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullanmıştı.