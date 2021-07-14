Serdar Ortaç bakın kaç yaşındaymış! Duyanlar inanamadı sahnelerde fırtınalar estiren şarkıcı meğer…

Serdar Ortaç, önceki gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Uzun bir aradan sonra sahne alan şarkıcının konseri, kısa sürede gündem oldu. Hafızalara kazınan şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatan Ortaç'ın yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.