Serdar Ortaç bakın kaç yaşındaymış! Duyanlar inanamadı sahnelerde fırtınalar estiren şarkıcı meğer…
Serdar Ortaç bakın kaç yaşındaymış! Duyanlar inanamadı… Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Uzun bir aradan sonra sahne alan şarkıcının konseri, kısa sürede gündem oldu. Hafızalara kazınan şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatan Ortaç'ın yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Serdar Ortaç kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaşı…
14.07.2021 18:52
- Son Güncelleme: 14.07.2021 18:52
Serdar Ortaç, önceki gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Uzun bir aradan sonra sahne alan şarkıcının konseri, kısa sürede gündem oldu. Hafızalara kazınan şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatan Ortaç'ın yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Çok sayıda internet kullanıcısı, Serdar Ortaç kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumlarında bulundu.