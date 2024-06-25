Serdar Ortaç 'Alkolü bıraktım' demişti! Annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu! "Eğer bunu yapmışsa..."

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla alkolü bıraktığını duyurmuştu. Bu haber sevenlerini sevindirirken, ünlü şarkıcının annesi Nesrin Ortaç da konuya dair ilk kez konuştu. İşte Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç'ın o açıklamaları...