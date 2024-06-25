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Serdar Ortaç 'Alkolü bıraktım' demişti! Annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu! "Eğer bunu yapmışsa..."

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla alkolü bıraktığını duyurmuştu. Bu haber sevenlerini sevindirirken, ünlü şarkıcının annesi Nesrin Ortaç da konuya dair ilk kez konuştu. İşte Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 01:38 Güncelleme 25 Haziran 2024, 01:38
Serdar Ortaç ’Alkolü bıraktım’ demişti! Annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu! Eğer bunu yapmışsa... 1

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla alkolü bıraktığını duyurmuştu. Bu haber sevenlerini sevindirirken, ünlü şarkıcının annesi Nesrin Ortaç da konuya dair ilk kez konuştu. İşte Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç'ın o açıklamaları...

Serdar Ortaç ’Alkolü bıraktım’ demişti! Annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu! Eğer bunu yapmışsa... 2

Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturdu. Ancak ikili yollarını 2019 yılında ayırdı.

Serdar Ortaç ’Alkolü bıraktım’ demişti! Annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu! Eğer bunu yapmışsa... 3

Şimdilerde MS hastalığıyla mücadele eden ünlü popçu magazin gündemine sıkça gelmeye devam ediyor.

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