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Seray Sever'in 49 yaşında kucağına aldığı ikiz kızları büyüdü! Anneleriyle mavi tura çıktılar

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, uzun yıllar süren çocuk özleminin ardından kucağına aldığı ikiz kızları Sofia ve Alya ile çıktığı tekne tatilinden çok özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. 49 yaşında anne olma mutluluğunu tadan Sever'in, eşi Eray Sünbül ile evliliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki ikizleriyle teknede çekilen doğal ve sevgi dolu kareleri, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya büyüdü!

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, sosyal medya hesabı üzerinden kızlarının büyüme süreçlerini ve eğlenceli aile anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Seray Sever’den kızlarıyla paylaşım

Denizin ve güneşin tadını çıkarmak üzere ikizleriyle birlikte mavi tura çıkan Sever, son olarak yaptığı samimi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin çocuklarıyla geçirdiği o huzurlu anlar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Deniz yolculuğu görsel şölene dönüştü

Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen ikizi kızları Sofia ve Alya ile çıktığı deniz yolculuğu, adeta bir görsel şölene dönüştü.

Seray Sever’den anne-kız paylaşımı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ilk fotoğrafta Seray Sever, kızıyla birlikte yatakta uzanırken fonda "Anne kız şarkısı" eşliğinde son derece doğal bir poz verdi.

Seray Sever makyajsız haliyle dikkat çekti

Anneliğin kendisine çok yakıştığını her fırsatta gözler önüne seren ünlü oyuncunun makyajsız ve filtresiz güzelliği de gözlerden kaçmadı.

Tekne tatilinden pozlar

Tatilin bir diğer neşeli karesi ise ikizlerin kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Seray Sever'in kızlarını yanına alarak teknede verdiği sevgi dolu poz da en az diğer paylaşım kadar ilgi gördü.

İkizlerin son hali dikkat çekti

Mavi kalpler, nazar boncukları ve sonsuzluk işaretleriyle süslenen bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda ikizlerin son hali dikkat çekti.

4 yaşındaki Sofia ve Alya’nın sevimli halleri!

4 yaşındaki Sofia ve Alya'nın sevimlilikleri ve annelerine olan benzerlikleri ise takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İkizlere yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşımlar için "Seray'a annelik çok yakıştı", "İkizler ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah güzel annenin güzel kızları" yorumları yapıldı.

Seray Sever hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Seray Sever'in ikizlerinin isimleri nedir?

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikiz kızlarının isimleri Sofia ve Alya'dır.

Seray Sever kaç yaşında ve ne zaman anne oldu?

Seray Sever, uzun yıllar süren ve 8 kez denenen tüp bebek tedavisinin ardından 19 Nisan 2022 tarihinde, 49 yaşında anne olma mutluluğunu yaşamıştır.

Seray Sever'in kızları şu an kaç yaşında?

19 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelen Sofia ve Alya Sünbül kardeşler şu anda 4 yaşındadır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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