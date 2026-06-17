Seray Sever'in 49 yaşında kucağına aldığı ikiz kızları büyüdü! Anneleriyle mavi tura çıktılar
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, uzun yıllar süren çocuk özleminin ardından kucağına aldığı ikiz kızları Sofia ve Alya ile çıktığı tekne tatilinden çok özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. 49 yaşında anne olma mutluluğunu tadan Sever'in, eşi Eray Sünbül ile evliliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki ikizleriyle teknede çekilen doğal ve sevgi dolu kareleri, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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