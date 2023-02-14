Serap Paköz'den acı haber! Halası depreme Kahramanmaraş'ta yakalandı açlık susuzluk ve soğuktan hayatını kaybetti "Zorunda mıyım?"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem felaketinin ardından ünlülerden de paylaşımlar geliyor. Kimileri ailelerindan kimileri ise arkadaşlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. Son dönemde değişimiyle gündemden düşmeyen Serap Paköz de o ünlülerden biriydi. Ancak beklenen o mutlu haber gelmedi. Acı haberi duyuran Serap Paköz bir de üzerine takipçisiyle kapıştı. İşte detaylar.
14.02.2023 15:23 - Son Güncelleme: 14.02.2023 15:32
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem felaketinin ardından Serap Paköz de ailesinden bazı kişilerin enkazda olduğunu öğrenmişti. Paköz'den acı haber geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Devletin tüm imkanları seferber edildi, vatandaşlar da kendi çabalarıyla acılara merhem olmaya çalıştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Serap Paköz de acı haberle yıkılmıştı.