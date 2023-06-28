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Haberler Magazin Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: "Sizi tanıyamadık"

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: "Sizi tanıyamadık"

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu 58 yaşındaki Serap Paköz. Önceki gün Emel Sayın ile bir araya gelen Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 77 yaşındaki Emel Sayın'a da filtre uyguladığı yönünde yorumlar yapılan Serap Paköz'ün ardından mavi boncuk lakaplı usta ismi de görenler tanıyamadı.

takvim.com.tr
28.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:26
Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: Sizi tanıyamadık

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu, Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

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Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: Sizi tanıyamadık

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok.

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: Sizi tanıyamadık

Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: Sizi tanıyamadık

Paköz, "Göz önündeki kadınlar yıllardır estetik yaptırıyor, artık haber değerini yitirdi. Ben bunu yaptırıp, bir de sosyal medyadan paylaşınca çok konuşulur oldum" demişti.

Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: Sizi tanıyamadık

Sosyal medyadan yeni paylaşım yapan Serap Paköz gündeme bomba gibi düştü.

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