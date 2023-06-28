Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu: "Sizi tanıyamadık"
Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu 58 yaşındaki Serap Paköz. Önceki gün Emel Sayın ile bir araya gelen Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 77 yaşındaki Emel Sayın'a da filtre uyguladığı yönünde yorumlar yapılan Serap Paköz'ün ardından mavi boncuk lakaplı usta ismi de görenler tanıyamadı.
28.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:26
Serap Paköz ile poz veren Emel Sayın da değişimden nasibini aldı görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri olmuştu, Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok.