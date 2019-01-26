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Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

Sera Tokdemir'in eski eşi kaleci Göksel Gencer, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncudan eski eşi Göksel Gencer'e sosyal medya hesabından veda etti. Sera Tokdemir, "Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Boran'ın gurur duyduğu bir babası var... İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin! Seni çok seviyoruz babamız... Artık Allah'a emanetsin.." ifadelerine yer verdi.


26.01.2019 19:22 - Son Güncelleme: 26.01.2019 19:57
Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

Oyuncu Sera Tokdemir'in eski eşi kaleci Göksel Gencer, 24 Ocak'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

Güzel oyuncu oğlunun babası Göksel Gencer'e sosyal medya hesabından veda etti:

Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

"7 Haziran 2003... Bizimkisi bir aşk hikayesiydi! Sonra ayrıldık ama hep bir aradaydık.

Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

İyi ki evlendik, iyi ki oğlumuzun babası sen oldun.

Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin.

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