Sera Tokdemir'den eski eşi Göksel Gencer'e duygusal veda

Sera Tokdemir'in eski eşi kaleci Göksel Gencer, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncudan eski eşi Göksel Gencer'e sosyal medya hesabından veda etti. Sera Tokdemir, "Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Boran'ın gurur duyduğu bir babası var... İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin! Seni çok seviyoruz babamız... Artık Allah'a emanetsin.." ifadelerine yer verdi.





26.01.2019 19:22 - Son Güncelleme: 26.01.2019 19:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





