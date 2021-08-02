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Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı

40 yaşındaki eski manken Şenay Akay ve bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tarık Soner evlendi. Yeniköy'de aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı. Şenay Akay'ın gelinliği ise göz kamaştırdı. Şenay Akay ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.

02.08.2021 09:21 - Son Güncelleme: 02.08.2021 09:21
Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı

Ünlü manken Şenay Akay, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi...

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Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı

Çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı

Aile arasında gerçekleştirilen nikahta ünlü manken, Pınar Bent imzalı gelinliğiyle adeta büyüledi.

Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı

Şenay Akay ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.

Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı