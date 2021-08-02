Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi Şenay Akay'ın gelinliği herkesi büyüledi! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı
40 yaşındaki eski manken Şenay Akay ve bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tarık Soner evlendi. Yeniköy'de aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı. Şenay Akay'ın gelinliği ise göz kamaştırdı. Şenay Akay ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.
02.08.2021 09:21
- Son Güncelleme: 02.08.2021 09:21
Ünlü manken Şenay Akay, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi...
Şenay Akay ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.