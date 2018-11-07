Sen Anlat Karadenizin Vedatının eşi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının eşi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'deki karakteri gereği kadınların tepkisini çeken yakışıklı oyuncu, Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:03:09 Güncelleme: 12:45:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





