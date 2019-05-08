Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran ve kariyerinin zirvesine çıkan İrem Helvacıoğlu yakın mercek altında. Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılacağı iddia edilen İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada bir kullanıcıya öyle bir yanıt verdi ki sosyal medya sallandı. Bu yorum sonrası en çok merak edilenlerden biri İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi oldu.

08.05.2019 09:33 - Son Güncelleme: 08.05.2019 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





