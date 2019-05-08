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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran ve kariyerinin zirvesine çıkan İrem Helvacıoğlu yakın mercek altında. Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılacağı iddia edilen İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada bir kullanıcıya öyle bir yanıt verdi ki sosyal medya sallandı. Bu yorum sonrası en çok merak edilenlerden biri İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi oldu.

08.05.2019 09:33 - Son Güncelleme: 08.05.2019 09:33
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt sosyal medyada olay yarattı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o diyalogu.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine can veren İrem Helvacıoğlu'nun, diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Helvacıoğlu, Instagram paylaşımının altına gelen 'Evlenmek için mi diziyi bırakıyorsun?' yorumuna esprili bir cevap verdi.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Ünlü oyuncu, 'Düğün tarihini bize de söylesinler gidelim' dedi. Peki İrem Helvacıoğlu'nun defalarca evleneceği iddia edilen sevgilisi kim?

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'dan olay yaratan cevap!

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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