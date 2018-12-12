Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisine hazırlanırken Nefes karakterini daha iyi anlamak için psikolojik destek aldığını belirtti. Nefes'in çok güçlü bir kadın olduğunu ve yaşadıklarına rağmen ayakta kalmak için çabaladığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, Nefes'i canlandırmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. İrem Helvacıoğlu'nun aile hayatı, aşk hayatı ve daha fazlası haberimizin detayında...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:40:16 Güncelleme: 11:31:50
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu hakkında merak edilenler...

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SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

1- 1990 Doğumlu, Almanyalı!

2 Şubat 1990 yılında Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, Kova Burcu, 28 yaşında!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

2- Hangi dizilerde yer aldı?

İlk olarak Behzat Ç'de izlediğimiz İrem Helvacıoğlu daha sonra Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde yer aldı. Güneşin Kızları'nda Tuğçe karakteriyle ekranlarımıza konuk olan güzel oyuncu, dizi serüvenine No: 309'la devam etti. Şimdi ise bildiğiniz üzere Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veriyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

3- Psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini daha iyi anlamak için psikolojik destek alan İrem Helvacıoğlu için Nefes'i canlandırmak oldukça zor olmuş. Nefes'in çok güçlü bir kadın olduğunu, yaşadıklarına rağmen ayakta kalmak için çabaladığını söylüyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

4- Nasıl bir ailede büyüdü?

Albay bir babanın asi kızı olarak tanımlayabiliriz İrem Helvacıoğlu'nu. Babası yönetmeye, yönlendirmeye ve kurallara ne kadar bağlıysa İrem de o kadar dikbaşlı ve kural karşıtıymış. Fakat çabasını gördükçe babası, annesi ve ablası onu her adımında desteklemiş.

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