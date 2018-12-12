Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisine hazırlanırken Nefes karakterini daha iyi anlamak için psikolojik destek aldığını belirtti. Nefes'in çok güçlü bir kadın olduğunu ve yaşadıklarına rağmen ayakta kalmak için çabaladığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, Nefes'i canlandırmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. İrem Helvacıoğlu'nun aile hayatı, aşk hayatı ve daha fazlası haberimizin detayında...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:40:16 Güncelleme: 11:31:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





