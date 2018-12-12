Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu psikolojik destek almış!
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisine hazırlanırken Nefes karakterini daha iyi anlamak için psikolojik destek aldığını belirtti. Nefes'in çok güçlü bir kadın olduğunu ve yaşadıklarına rağmen ayakta kalmak için çabaladığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, Nefes'i canlandırmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. İrem Helvacıoğlu'nun aile hayatı, aşk hayatı ve daha fazlası haberimizin detayında...
Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu hakkında merak edilenler...
SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
2- Hangi dizilerde yer aldı?
İlk olarak Behzat Ç'de izlediğimiz İrem Helvacıoğlu daha sonra Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde yer aldı. Güneşin Kızları'nda Tuğçe karakteriyle ekranlarımıza konuk olan güzel oyuncu, dizi serüvenine No: 309'la devam etti. Şimdi ise bildiğiniz üzere Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veriyor.