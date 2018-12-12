Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evleniyor! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Hollandada yıldırım nikahı kıyacak

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evleniyor! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Hollanda'da yıldırım nikahı kıyacak

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evlilik kararıyla ilgili yeni gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Kıratlı ve Akçıl'ın, Nisan ayında nişanlanıp önümüzdeki yaz evlenecekleri konuşuluyordu. Ancak gelen bilgiye göre çiçeği burnunda çift o kadar beklemeyecek, Hollanda'da yıldırım nikahı kıyacak yönünde. 2019 yılına karı - koca olarak girmek isteyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın düğünü hakkında detaylar haberimizde...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:48:42 Güncelleme: 09:54:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





