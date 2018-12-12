Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evleniyor! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Hollandada yıldırım nikahı kıyacak

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evleniyor! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Hollanda'da yıldırım nikahı kıyacak
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evlilik kararıyla ilgili yeni gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Kıratlı ve Akçıl'ın, Nisan ayında nişanlanıp önümüzdeki yaz evlenecekleri konuşuluyordu. Ancak gelen bilgiye göre çiçeği burnunda çift o kadar beklemeyecek, Hollanda'da yıldırım nikahı kıyacak yönünde. 2019 yılına karı - koca olarak girmek isteyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın düğünü hakkında detaylar haberimizde...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:48:42
Güncelleme: 09:54:07
BURCU KIRATLI İLE SİNAN AKÇIL EVLENİYOR!
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 2019'a evli girmeye hazırlanıyor. İddialara göre çift, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk Konsolosluğu'nda nikah kıyacak.
Bülent Cankurt, "Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl ile ilgili müjdeli bir haberim var! Hoş, çiftin Nisan ayında nişanlanıp önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyordu ama yanlış!"
"Doğrusunu yine benden öğrenin... Sinan Akçıl, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı ve "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği sevgilisi Burcu Kıratlı ile yıldırım nikahı kıyıyor!"
YILDIRIM NİKAH ROTTERDAM'DAKİ TÜRK KONSOLOSLUĞU'NDA!
Sürpriz aşkın kahramanlarının yıldırım nikahının adresi ise Hollandaolacak. İki farklı gün arasında henüz seçim yapamasalar da önümüzdeki hafta Hollanda Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda vuslata erecekler.
Çiçeği burnunda aşıklar, 2019'a karı-koca olarak girecek.