Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi de ünlü çıktı!
Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Zafer Ergin, "Rıza Baba" karakteriyle herkesi mest ediyor. Zafer Ergin Arka Sokaklar'daki performansıyla kendisine hayran bırakıyor ve genç oyunculara örnek oluyor. 500 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar'ın efsanesi Zafer Ergin'in özel hayatını araştıran hayranları, eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. Meğer eski eşi kendisi kadar ünlüymüş! İşte ünlülerin eski eşleri...
19.04.2019 10:33
- Son Güncelleme: 19.04.2019 10:37
DİĞER GALERİLER