Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi de ünlü çıktı!

Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Rıza Baba" karakteriyle gündemden düşmüyor. Peki Zafer Ergin'in eski eşinin kendisi kadar ünlü biri olduğunu biliyor muydunuz? Eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Zafer Ergin'in ve ünlülerin eski eşleri...