Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı
Mehmet Ali Erbil 68 gün önce evinde düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 68 gün yoğunbakımda kalan Erbil hakkında şok iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Bir kanalın magazin programına bağlanan Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil iddialara canlı yayında yanıt verdi!
MEHMET ALİ ERBİL'İ ESKİ SEVGİLİSİNİN AİLESİ Mİ BU HALE GETİRDİ?
Mehmet Ali Erbil hakkında ayrıldığı sevgilisini ailesi tarafından darp edildiği ve bu yüzden yoğun bakımda olduğı iddiaları ortaya çıkmştı. Ortaya atılan bu iddialara Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil canlı yayında yanıt verdi. İşte Yeşim Erbil'in açıklamaları...
Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.Aslında ben camiadan çok uzağım ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor.