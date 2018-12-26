Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

Mehmet Ali Erbil 68 gün önce evinde düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 68 gün yoğunbakımda kalan Erbil hakkında şok iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Bir kanalın magazin programına bağlanan Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil iddialara canlı yayında yanıt verdi!

26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:46:26 Güncelleme: 12:04:30
Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

MEHMET ALİ ERBİL'İ ESKİ SEVGİLİSİNİN AİLESİ Mİ BU HALE GETİRDİ?

Mehmet Ali Erbil hakkında ayrıldığı sevgilisini ailesi tarafından darp edildiği ve bu yüzden yoğun bakımda olduğı iddiaları ortaya çıkmştı. Ortaya atılan bu iddialara Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil canlı yayında yanıt verdi. İşte Yeşim Erbil'in açıklamaları...

Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

"Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Üstünde de durmadım. Heralde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar.

Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.Aslında ben camiadan çok uzağım ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor.

Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

Ben bir yazı yazmıştım 'Ha bir eksik ha bir fazla bırakın magazin dünyasında olan olayları...' Normal yaşayan insanlar bile böyle yapıyor. Tabi bunu olumlamak için söylemiyorum. Adı çıktığı için... Yoksa başka bir x genç kişinin abimden daha az hanım arkadaşları olduğunu söyleyemeyiz.

Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia: Erbil ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradı

Herkes çapkın hele de bu devirde. Ulaşım o kadar kolay ki... Alan razı satan razı. Erkekler bu işleri dağlarla taşlarla yapmıyor. Kadınlarla yapıyor... Demek ki onlarda istekli...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meghan Markle'ın kaç aylık hamile olduğu sır gibi gizleniyor! Hamileliği ile ilgili şaşırtan iddia
Meghan Markle'ın kaç aylık hamile olduğu sır gibi gizleniyor! Hamileliği ile ilgili şaşırtan iddia