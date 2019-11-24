Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.

Bahar Erdeniz dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisine kapak oldu. Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz'in bir oğlu oldu.