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Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan ve geçen haftalarda yapıma veda eden Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği yakın çekim bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yeninci'nin paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken ünlü oyuncu ilgi odağı oldu. İşte Selin Yeninci'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

04.03.2022 18:55 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:55
Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği iddialı poz, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı

En doğal halini yakın çekim paylaşan Selin Yeninci'nin makyajsız hali de büyük beğeni topladı.

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