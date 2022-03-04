Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! Yakın çekim paylaşımını gören bir daha baktı
Selin Yeninci tek pozla sosyal medyayı salladı! Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan ve geçen haftalarda yapıma veda eden Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği yakın çekim bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yeninci'nin paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken ünlü oyuncu ilgi odağı oldu. İşte Selin Yeninci'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
04.03.2022 18:55 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:55
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.