Selin Yeninci renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe! Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı bambaşka biri oldu 'sen de soyundun'
Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncu renkli bikinisiyle atv üzerinde poz verdi.
06.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:00
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.