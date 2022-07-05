Serenay Sarıkaya yalın ayak dans etti sevgilisi Umut Evirgen hayran hayran izledi! Tatilde olan çift 'Sadece arkadaşlardı'
Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla sonuçlanmıştı. Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan Evirgen'in son olarak adı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Birlikte görüntülenen ikili, her seferinde arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak sonrasında Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlatmıştı. Ünlü çiftin şimdi de tatilden görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Serenay Sarıkaya dans etti Umut Evirgen hayran hayran izledi.
05.07.2022 13:49 - Son Güncelleme: 05.07.2022 13:49
Eski sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'la gittiği Yunanistan'da görüntülenince aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni sevgilisi işletmeci Umut Evirgen'le komşu ülkeye gitti.
Geçtiğimiz şubat ayında Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka gelmiş ve eline mikrofonu alıp şarkı söylemişti.