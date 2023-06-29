Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran Selin Yeninci, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeninci, bikinisi ile yeşilliklerin arasına girerek at ile poz verdi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
29.06.2023 13:44 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:44
Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur'un eşi Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.