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Haberler Magazin Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran Selin Yeninci, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeninci, bikinisi ile yeşilliklerin arasına girerek at ile poz verdi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
29.06.2023 13:44 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:44
Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur'un eşi Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Dizideki performansıyla İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çeken ve ünlü şarkıcıdan övgü dolu sözler duyan Yeninci, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Yeninci, bikinisi ile yeşilliklerin arasına girerek at ile poz verdi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu

Selin Yeninci bikinisiyle yeşilliklerin arasına daldı! Gören inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova’da Gaffur’un biricik Saniye’siydi...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

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