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Haberler Magazin Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Genç, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, vücudunu saran siyah mini elbisesiyle verdiği pozu yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Genç, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

13.10.2022 01:10 - Son Güncelleme: 13.10.2022 01:10
Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Selin Genç, başrolünü Hilal Altınbilek'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Genç, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Ünlü oyuncu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendine sıkça yer buldu.

Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Selin Genç vücudunu saran mini elbisesiyle poz verdi! İddialı paylaşımı çok konuşuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi...

Ünlü oyuncu, vücudunu saran siyah mini elbisesiyle verdiği pozu yayınladı.

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